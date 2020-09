La quarta tappa dell’ITFF 2020 omaggia Franca Valeri

SANTA MARINELLA – Dopo l’ennesimo sold out per l’ITFF2020 a di Santa Marinella si prosegue con la quarta tappa. La terza tappa della kermesse itinerante si è tenuta in una location mozzafiato che ha regalato anche la visione di un tramonto spettacolare. Il Sindaco Pietro Tidei ha evidenziato come, anche in questo momento particolare, la cultura sia in grado di dare quella spinta alla ripresa di cui tutti abbiamo bisogno. Il patron Piero Pacchiarotti ha sottolineato invece l’importanza di questa nuova tipologia di manifestazioni sul territorio per superare gli schemi dei troppi festival fotocopia che ormai si svolgono in Italia.

La quarta tappa del Festival si terrà venerdì 11 settembre alle ore 21:00 e sarà un omaggio all’artista Franca Valeri, recentemente scomparsa. L’evento vedrà la proiezione del film “La formichina snob”, film della regista Donatella Baglivo che racconta la figura della Valeri come artista e come donna. Sarà la stessa Valeria a raccontarsi e a parlare della sua infanzia, del rapporto conflittuale con il padre, fino alla passione per la lettura. Dal cinema alla televisione, fino al teatro, Franca Valeri ci ha regalato esilaranti personaggi come la Signora Cecioni, la fidanzata e la cocca rapita. Indimenticabile ed estremamente dedita anche alla regia teatrale, fonda con Maurizio Rinaldi il “Concorso Mattia Battistini”. Il suo amore per la lirica la porta a dirigere piu? di venti opere offrendo a moltissimi giovani attori e cantanti la possibilita? di esordire.

La proiezione del film, per problemi non riconducibili alla direzione del festival, avverrà in streaming con collegamento alla pagina FB “International Tour Film Festival” anziché nello Spazio Cinema Alfredo Bini, come precedentemente annunciato. Basterà andare sulla pagina web, cliccare “mi piace” per accedere comodamente alla visione.