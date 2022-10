La Pro Loco invita alla lettura con “Il trenino di carta”

CIVITAVECCHIA – Avvicinare le giovani generazioni al piacere della lettura: è questo l’intento della Pro Loco cittadina promotrice del progetto intitolato “Il trenino di carta”.

Il progetto che rientra in una più ampia programmazione dedicata ai più piccoli prenderà il via lunedì prossimo con un pomeriggio di letture ad alta voce presso la Biblioteca Comunale Alessandro Cialdi in Piazza Calamatta.

“Come aderenti al Patto per la lettura, siamo felici di poter iniziare con il primo appuntamento proprio dalla Biblioteca – dichiara la Presidente Maria Cristina Ciaffi – che riteniamo essere il luogo privilegiato di cultura e incontri, e con un ruolo fondamentale nel processo di crescita. Ringrazio pertanto il Sindaco Ernesto Tedesco che ha creduto da subito nell’idea ed ha concesso il patrocinio dell’Amministrazione e gli uffici comunali preposti, per la fattiva collaborazione”.

E sarà proprio il Sindaco a salutare i bambini che si sono prenotati e i loro genitori e a dare così il via all’iniziativa.

Per le letture, sono state coinvolte Teacher Julia titolare della Scuola nel Bosco Wild Daisy, Valentina Traini e Mattia Calefati della Compagnia Tiaso Teatro e la giovanissima Chiara Amati.

Dopo le letture a tutti i partecipanti verrà offerto un piccolo gadget e potranno recarsi al Bar trattoria da Nino alla Piazzetta per una dolce merenda.

L’appuntamento è per lunedì 31 ottobre dalle ore 15,30 alle 17,30 presso la Biblioteca Cialdi in Piazza Calamatta. Obbligatoria la prenotazione via WhatsApp al n. 3476695182.