“La più meglio gioventù” al Nuovo Sala Gassman

CIVITAVECCHIA – Al Nuovo Sala Gassman si inizia il 2020 con un imperdibile spettacolo. Due i grandissimi attori (altresì registi) che ne inaugurano il nuovo anno con una performance di altissimo livello: Francesco Montanari e Alessandro Bardani in scena sabato 4 (alle 21.00) e domenica 5 gennaio (alle 19.00) con “La più meglio gioventù”.

Il divertente reading rappresenta il lato più leggero e dissacrante della scrittura dei suddetti, proponendo uno stile che si ispira a film come “Clerks” e “Coffee and cigarettes” ed al teatro canzone di Gaber. Non mancano inoltre dei richiami a Woody Allen, Ben Stiller; ma anche a Pier Paolo Pasolini, Marco Tullio Giordana (“La meglio gioventù”) ed a Samuel Beckett (“Aspettando Godot”). Francesco ed Alessandro, nei panni di loro stessi, si ritrovano a scambiare opinioni sul mondo che li circonda, a esprimere e condividere ansie del tempo attuale, parlando apertamente, a ruota libera, con un’unica convinzione: “Dobbiamo sistemare le cose…Ma domani però, tanto c’è tempo…”. Ciò, in un’atmosfera che vede mischiare sacro e profano. Alla base del reading: battute fulminanti, sarcastiche, ironiche e frizzanti.

Prenotazioni: al botteghino del Teatro, fino a venerdì compreso (in orario 16:00 – 20:00); tramite telefono, ai numeri: 0766.672382 e 328.1224154 oppure via email, all’indirizzo botteghino@nuovosalagassman.com