“La musica nella Divina Commedia”: una lezione con Giovanni Cernicchiaro

CIVITAVECCHIA – Sabato 25 gennaio, alle ore 18.30, presso l’Auditorium Taj Lucia della Fondazione Bancale, appuntamento con “La musica nella Divina Commedia”, lezione di Storia della Musica a cura di Giovanni Cernicchiaro.

Il Padre della lingua italiana, nella sua opera maggiore, in maniera velata, ci parla della musica della sua epoca e della tradizione culturale ereditata dal mondo antico. Attraverso l’analisi del testo delle tre cantiche si cercherà di indagare il valore che la musica nei circoli del trecento con una sorpresa sconvolgente nel finale.

Per informazioni e prenotazioni 366.5018912

Giovanni Cernicchiaro è un chitarrista, compositore, direttore d’orchestra laureato in musicologia da sempre impegnato nella divulgazione della Cultura Musicale. Premiato da Ennio Morricone e finalista al Concorso Internazionale di Composizione dell’Accademia di Santa Cecilia ha composto colonne sonore per documentari, mostre ed un lungometraggio. Come Direttore è oggi impegnato con i Pink Floyd Legend ed I Carmina Burana nei più importanti teatri d’Italia. Da tre anni è ospitato nella città Giapponese di Kanazawa come Direttore aggiunto.