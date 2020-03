La Fattoria “Fiocco di neve” aperta su appuntamento ai ragazzi con disabilità mentale

CIVITAVECCHIA – Iniziativa della Fattoria Fiocco di Neve in collaborazione con il Comune di Civitavecchia. La Fattoria aprirà su appuntamento alle famiglie con disabili. Recependo l’ordinanza sindacale che dava la possibilità alle persone disabili (soggetti inquadrati nella legge 104 al comma 3 dell’articolo 3) in maniera particolare agli autistici, di uscire di casa non ottemperando così al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Fattoria si è messa a disposizione della comunità locale.

“Abbiamo fatto oggi la sanificazione della Fattoria e domani un incaricato del Comune farà un sopralluogo. Da venerdì su prenotazione le persone disabili e i loro famigliari potranno usufruire della fattoria didattica in tutto il suo spazio (un solo accompagnatore per disabile). La prenotazione è necessaria per regolare gli afflussi all’entrata. Ci teniamo a precisare che tutto sarà naturalmente gratuito per l’utente – hanno dichiarato le due responsabili Paola Cozzolino e Roberta Dolenz –. Basterà chiamare i nostri cellulari +39 380 1908425 / +39 329 0260823 e prendere la prenotazione e l’accesso per i disabili sarà autorizzato”.

“Ringrazio la Fattoria Fiocco di Neve di via Guastatori del Genio per essersi messa a disposizione della comunità. Come capita nelle famiglie nei momenti di difficoltà tutti si stanno stringendo attorno ai più deboli e a coloro con maggiori difficoltà. Quando ne usciremo fuori sono convinta che saremo una città più forte e più unita” ha dichiarato la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari che in videoconferenza ha condiviso l’azione con i rappresentanti di tutti i gruppi consigliari e con l’assessore al lavoro Claudia Pescatori.

La capigruppo e l’assessore Pescatori hanno da subito condiviso e apprezzato l’ iniziativa che si va a sposare con la giornata dell autismo di giovedì 2 aprile.

