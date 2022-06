La “Fabbrica delle Meraviglie” si conclude con “Camping”

CIVITAVECCHIA – Damiano Carbone, Leonardo Ben Riane, Dafne Lalli, Matei Iftode, Flavia Pennesi, Sebastiano Carbone, Giulia Precetti. Questi i bei talenti in scena domani sera, mercoledì 22 giugno, dalle ore 21:00 sul palco del Teatro Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia. Ciò, in “Camping”, spettacolo scritto da Enrico Maria Falconi e – nell’occasione – saggio di fine anno del Corso di Recitazione “Fabbrica delle Meraviglie” della Blue in the Face. Regia affidata a Simone Luciani.

Info e prenotazioni al 328 1224154