La decima edizione di “Insieme” applaude una grande interpretazione di Raffaele Tullo

CIVITAVECCHIA – In un Teatro Traiano non gremito come sempre per vari motivi (fra cui parecchie adesioni disdette per influenza) si è conclusa la decima edizione di Insieme con ospite un geniale Raffaello Tullo, leader e fondatore della Rimbamband, in “Contrattempi Moderni”; una divertentissima commedia fisica che ha strappato tanti applausi a scena aperta dal pubblico che si è fatto letteralmente coinvolgere da ritmi e sincronie pazzeschi di una vita quotidiana condizionata da stress, social in una nuova casa piena di scatoloni ed altri oggetti da sistemare, in compagnia di un pappagallo impiccione e dispettoso. Ma la casa gli si è rivoltata contro e la tecnologa si è divertita a sgambettarlo: fra telecomandi, aspirapolvere danzanti, specchi irritanti, frigoriferi straripante pubblicità invasive e password improbabili. Il protagonista si è trovato così a dover fare i conti con questi “contrattempi” figli di una modernità estrema.

Lo spettacolo, organizzato da Il Mosaico di Giulio Castello e presentato da Nicoletta, Scirè, ha raccolto aiuti a sostegno di AIDO Regionale Lazio e AGOP “Gemelli”.

Presenti sul palco l’Assessore ai Servizi Sociali Cinzia Napoli e l’attrice civitavecchiese Martina Fusaro, che ha partecipato al film candidato al David di Donatello “Criminali si diventa”