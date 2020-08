La Blue in the Face lancia il “Festival della Creatività dell’Etruria”

CIVITAVECCHIA – Una nuova idea della Blue in the Face. Ai nastri di partenza il “Festival della Creatività dell’Etruria”, avente il patrocino della Regione Lazio e la Direzione Artistica di Enrico Maria Falconi. “Il Festival della Creatività – spiega Falconi – è il luogo dove abbiamo immaginato un nuovo percorso. Attraverso dei laboratori, ci si dedicherà ad un percorso didattico innovativo. Nel meraviglioso Parco dell’Uliveto di Civitavecchia, sabato 5 settembre a partire dalle ore 09.00, aperto a tutti e gratuito, sarai allievo di una Scuola innovativa, ti perderai nelle sue materie ‘strane’ e ti ritroverai, alla fine del viaggio, ad immaginare te stesso un’idea creativa e, se vorrai, la racconterai a tutti. Ti aspettiamo per una giornata di idee, a spasso per il verde, sotto gli ulivi, all’aria aperta; e poi si sa, la creatività è ossigeno prezioso. ‘La creatività è contagiosa. Trasmettila’.” (cit. Albert Einstein)”.

Detto Festival risulta essere uno dei primi del genere in Italia e potrebbe diventare un appuntamento fisso. Ogni partecipante verrà coinvolto, tra mattina e primo pomeriggio, in tutti e nove i Laboratori ad hoc proposti e gli Insegnanti si trasformeranno seduta stante in tutor sì da dare vita – insieme – ad un progetto creativo. “Oltre a quella inerente la didattica, ci sarà una parte interattiva nella quale si potrà – ad esempio – colorare o dipingere nonché suonare grazie alla collaborazione offertaci da Giordano Tricamo di Stazione Musica. Il tutto sarà svolto in piena sicurezza altresì nel rispetto delle attuali norme anti Covid”.

Materie e Coach

Geografia Interiore (Dott. Gino Saladini), Scienze delle Emozioni (Dott. Paolo Perelli), Matematica dello Sguardo (Dott. Antonio Turco), Storia del Punto di Vista (Prof. Ettore Falzetti), Epica dell’Immaginario (Simone Luciani), Anatomia della Bellezza (Dott.ssa Maria Elsa Portesano), Teatro dello Stupore (Dott. Enrico Maria Falconi), Letteratura del Corpo (Ester Botta), Musica degli affetti (Patrizio De Paolis).

Per info e prenotazioni:

telefono fisso: 0766 672382; cellulare: 3281224154; e-mail: segreteria@nuovosalagassman.com