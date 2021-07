“Kreutzer”: al Vannini di Ladispoli grande Prima dell’ultimo evento multimediale di Massimo Bacci

LADISPOLI – Questa sera, mercoledì 13 luglio 2021, alle ore 21, nell’ambito delle attività concertistiche dell’VIII Summer Music Camp dell’Associazione Massimo Freccia, realizzato dalla Regione Lazio, LazioCrea, e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Ladispoli, prima esecuzione della rappresentazione multimediale che prende il nome dalla celeberrima Sonata op.47 di Beethoven per violino e pianoforte unitamente al testo di Tolstoj ispirato al capolavoro beethoveniano.

In “Kreutzer”, Massimo Bacci unisce l’energia emozionale unica di questa sonata ad un estratto del romanzo russo che interagisce in tempo reale con un originale percorso video/ pittorico che da Chagall e Klimt, arriva alla pittura contemporanea di Pier Augusto Breccia; inoltre in scena la suggestione scultorea di Mirko Mauro.

Protagonisti saranno lo stesso autore al violino, la pianista Rosalba Lapresentazione e la voce recitante di Agostino De Angelis.

Tutti gli appuntamenti concertistici si possono consultare sulla pagina Facebook dell’Orchestra giovanile Massimo Freccia, sul www.associazionemassimofreccia.it e saranno gratuiti e fruibili con la necessaria prenotazione per le regole di prevenzione.