“Itinerari” venerdì sera la XXI edizione al Teatro Traiano

CIVITAVECCHIA – Tutto pronto al teatro Traiano di Civitavecchia, dove venerdì 12 maggio scocca l’ora della ventunesima edizione di “Itinerari”.

Denso il programma della manifestazione organizzata da Il Mosaico, con la direzione artistica di Giulio Castello e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura. Ospiti della serata il cabarettista Gianfranco Butinar, il maestro di chitarra Giandomenico Anellino e Daniele Si Nasce, interprete di Renato Zero, noto per essere il vincitore di Tali e Quali (su Raiuno con Carlo Conti) lo scorso anno.

Sarà uno spettacolo completo, dove si alterneranno gli artisti con le loro performance. La manifestazione è a favore della Croce Rossa Italia – comitato di Civitavecchia, per volere del Sindaco Ernesto Tedesco e degli Assessori alla Cultura Simona Galizia e ai Servizi Sociali Cinzia Napoli.

Per prenotazioni info 392.8044288 e 333.6709020.