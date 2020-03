“ITFFinStreaming”, il cinema del festival entra in casa tua

CIVITAVECCHIA – In questo periodo di “domiciliari forzati”, in tutta Italia sono fiorite iniziative solidali e culturali di ogni genere. Su questa scia la Civitafilmcommission, in collaborazione con Fanitudin?, ha pensato di dare il proprio piccolo contributo mettendo in rete per 4 giorni a settimana, dal giovedì alla domenica, le opere migliori (corto, documentari e lungometraggi) che hanno preso parte all’International Tour Film Festival. Opere che potranno catturare l’interesse e la fantasia facendo trascorrere un po’ di tempo in un piacevole relax culturale. Si inizia giovedì 26 Marzo con una diretta a partire dalle ore 18,00 e con una replica le mattine successive alle ore 11,00 e così di seguito fino a domenica e così via anche per le prossime settimane.

“Iniziamo così il percorso di avvicinamento alla Nona Edizione dell’ITFF di Civitavecchia previsto per il mese di Ottobre – spiega Piero Pacchiarotti – e con alcune tappe itineranti già pronte che ufficializzeremo non appena sarà passato questo brutto momento”.

Per accedere alla diretta basta collegarsi al sito:

https://www.facebook.com/InternationalTourFilmFestival/

ECCO IL PROGRAMMA ITFF IN STREAMING

DAL 26/03 AL 30/3

GIOVEDI’ 26 MARZO

ORE 18:00

Incontri al Mercato (2015) regia di Dario Albertini – durata 82 minuti

The Call (2019) regia di Stephane Hamadou Ahidjo – durata 2 minuti

VENERDI’ 27 MARZO

ORE 11:00 REPLICA

Incontri al Mercato (Italia, 2015) regia di Dario Albertini – 82 minuti

The Call (Italia, 2019) regia di Stephane HamadouAhidjo 2 minuti

ORE 18:00

Una serata speciale (Italia, 2017) regia di Federico Zampaglione – durata 7 minuti

La repubblica dei ragazzi (Italia, 2014) regia di Dario Albertini – durata 60 minuti

SABATO 28 MARZO

ORE 11:00 REPLICA

Una serata speciale (Italia, 2017) regia di Federico Zampaglione – durata 7 minuti

La repubblica dei ragazzi (Italia, 2014) regia di Dario Albertini – durata 60 minuti

ORE 18:00

Proiezione Cortometraggi

Sogni…dell’amore (Italia, 2017) regia di Roberto Posse – durata 19 minuti

Bildi?im Ev (The Home I Know) (Turchia, 2019) regia di Gina Albiek – durata 11 minuti

Jaywalk (Finlandia, 2017) regia di Erkki Rämet- durata 5 minuti

La prochaine fois (Francia, 2019) regia di Clémence de Rouvray – durata 17 minuti

Barcelona in black?(Spagna, 2016) regia di Manel-Martí Cebrian Macias – durata 8 minuti

DOMENICA 29 MARZO

Ore 11:00 REPLICA Proiezione Cortometraggi

Sogni…dell’amore (Italia, 2017) regia di Roberto Posse – durata 19 minuti

Bildi?im Ev (The Home I Know) (Turchia, 2019) regia di Gina Albiek – durata 11 minuti

Jaywalk (Finlandia, 2017) regia di Erkki Rämet- durata 5 minuti

La prochaine fois (Francia, 2019) regia di Clémence de Rouvray – durata 17 minuti

Barcelona in black?(Spagna, 2016) regia di Manel-Martí Cebrian Macias – durata 8 minuti

Ore 18:00

La scelta impossibile (Italia, 2018) regia di Samuele Dalò – durata 64 minuti

LUNEDI’ 30 MARZO

Ore 11:00 REPLICA

La scelta impossibile (Italia, 2018) regia di Samuele Dalò – durata 64 minuti