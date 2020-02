In biblioteca “I misteri del vaso etrusco”, l’ottavo romanzo di Daniela Alibrandi

LADISPOLI -. L’amministrazione di Ladispoli informa che, presso biblioteca comunale “Peppino Impastato”, venerdì 7 febbraio, alle ore 16,30, ci sarà la presentazione del libro “I misteri del vaso etrusco”, di Daniela Alibrandi.

Si tratta di un romanzo ai confini del noir, che racconta una storia semplice e profonda: le dinamiche interpersonali che animano un piccolo borgo ricco di reperti archeologici dell’epoca etrusca. L’autrice, passando attraverso divertenti spunti satirici, ci farà scoprire come nonostante i pettegolezzi, le invidie e le faide famigliari, l’unica via di sopravvivenza per le persone rimangano la comprensione reciproca e l’unione. Daniela Alibrandi è un’autrice romana che vive nel nostro territorio, è stata vincitrice di diversi premi letterali e alcuni dei suoi lavori sono stati tradotti in lingua inglese. Questo è il suo ottavo romanzo.

Vi aspettiamo ad un evento stimolante e dinamico, durante il quale l’autrice dialogherà direttamente con tutti voi.