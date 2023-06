“Il segreto del Pellegrino”, appuntamento al circolo di FdI venerdì 16 giugno

CIVITAVECCHIA – Venerdì 16 giugno 2023, alle ore 18.45, presso la sede del Circolo Territoriale “Giorgio Almirante” a Civitavecchia in Via G. Carducci 29, alla presentazione del romanzo “Il segreto del pellegrino” di Anna Maria Funari, LuoghInteriori Edizioni.

Paolo Iarlori, in qualità di coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia, introdurrà l’evento.

Saranno presenti l’autrice e l’editore.

Colloquierà con loro l’autrice della prefazione al libro, Rosanna Fronzuto.

“Con piacere invito iscritti, simpatizzanti e tutti i cittadini interessati a questo nuovo appuntamento nella sede del nostro circolo “Giorgio Almirante” – dichiara Paolo Iarlori – “questa volta si tratta di un evento puramente culturale, la presentazione di un bellissimo romanzo scritto dall’amica Anna Maria Funari, che già lo scorso anno presentò una sua opera nel nostro circolo. Siamo orgogliosi di proporre quasi con cadenza settimanale iniziative, conferenze e dibattiti su temi culturali, politici o di attualità, con i quali animiamo la nostra sede e coinvolgiamo i nostri iscritti e simpatizzanti in numerose attività. La nostra sede di via Carducci è una sezione politica sempre aperta ed attiva, come lo erano le sedi di partito anni fa, aperte ed attive sempre, non soltanto in campagna elettorale. Questa é l’essenza e questo lo spirito del nostro impegno politico, un impegno quotidiano ed a 360 gradi” conclude Paolo Iarlori