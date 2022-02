Il “Rossella Falk” di Tarquinia riparte con “Due meglio che una”

TARQINIA – Dopo una pausa forata dovuta alla pandemia, nei giorni 12 e 13 marzo 2022, approda al “Rossella Falk” di Tarquinia la compagnia Teatro Popolare di Tarquinia APS.

Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Tarquinia. L’associazione ha lo scopo di diffondere la cultura attraverso l’arte del teatro. E’ stata fondata nel 1987 ed ha un vasto repertorio artistico; si è affermata sul territorio nazionale con varie rappresentazioni di ottimo spessore artistico. Per l’occasione presenta la commedia brillante in due atti “Due meglio che una” con la regia di Annibale Izzo. Spettacolo che ritrae uno spezzone di vita quotidiana portato sul palco con la comicità e la brillantezza che ha sempre distinto la Compagnia, facendo si che la stessa, negli ultimi anni, calcasse palcoscenici in tutta la regione Lazio e in altre regione d’Italia.

Lo staff dell’Associazione invita tutti a questo evento che farà da trampolino di lancio alla ripartenza delle attività culturali. Tutto il mondo del teatro ha bisogno del suo pubblico per una ripartenza senza precedenti.

La prevendita dei biglietti è iniziata presso l’infopoint di Tarquinia Piazzale San Giusto.

Gli spettacoli:

Sabato 12 marzo 2022 ore 21.00

Domenica 13 marzo 2022 ore 17.30

Recapiti ed info riportati sulla locandina.