Il romanzo storico protagonista di “Libri con le stelle”

CIVITAVECCHIA – La prima parte della rassegna letteraria “Libri con le Stelle”, organizzata dall’associazione culturale “Book Faces”, si concluderà venerdì 5 agosto con ospite la scrittrice Daniela Piazza.

L’autrice è famosa per i suoi romanzi storici, tutti pubblicati sotto il prestigioso marchio Rizzoli. Oltre a essere laureata in Lettere, con specializzazione in Storia dell’Arte che l’ha portata a essere anche insegnante della materia, è diplomata in pianoforte.

Il libro che sarà presentato si intitola “Il tempo del giudizio” ed è stato pubblicato a febbraio di quest’anno. La storia si snoda attraverso il periodo storico che vede come Papa Sisto IV, in una Roma ambientata nel 1473, con al centro della trama una serie di atroci omicidi e un mistero che vede protagonista la Cappella Sistina.

L’appuntamento per gli appassionati del genere e per tutti coloro che amano leggere romanzi intriganti e per gli amanti della letteratura italiana, è alle ore 19.00 di venerdì 5 agosto sotto la pineta di Parco Antonelli, in compagnia dell’autrice che sarà piacevolmente intrattenuta da Bruno Pronunzio e Fabiola Màdaro, i quali oltre a essere suoi fedelissimi lettori sono anche soci di “Book Faces”.

La rassegna letteraria è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Cariciv e grazie all’interessamento di Civitavecchia Rugby Centumcellae, Akros Bioscience, Il Melograno Onlus, Unindustria Civitavecchia, Ombrellificio Pianelli, Gruppo Immobiliare Bisozzi, Gorizio Gomme, Palestra VIP Club, Prima Spiaggia Bar, Studio dentistico Daniela Leone, Minosse srl, Farmacia San Gordiano, Ferramenta FAS e Ristocatering La Nona.

La vendita del libro sarà curata dalla libreria Dettagli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

La rassegna letteraria riprenderà venerdì 2 settembre con il libro “L’arte della salvezza” di Carmelo Sardo. Per l’occasione, sarà ospite anche il pittore Marck Art, protagonista del libro, quotato a livello internazionale.