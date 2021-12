Il pianista Christian Pabst in concerto per “Autumn Jazz”

TARQUINIA – Christian Pabst in concerto per “Autumn Jazz”. Il ristorante Arcadia festeggia il Natale con il pianista di origini tedesche che, dopo 15 anni vissuti ad Amsterdam e una serie innumerevole di concerti in giro per il mondo, ha deciso nel 2020 di trasferirsi in Italia e vivere a Perugia. L’appuntamento è al civico 6 di via Giuseppe Mazzini, nel centro storico di Tarquinia (VT), domenica 19 dicembre, alle ore 21. Ad accompagnarlo ci saranno il bassista Francesco Pierotti, direttore artistico di “Autumn Jazz”, e il batterista Lorenzo Brilli.

Pur essendo profondamente legato musicalmente ai grandi del jazz, Pabst ha sviluppato una sua voce originale. Trovando ispirazione non solo dalle varie forme d’arte, ma anche dai viaggi e dalla vita di tutti i giorni, la sua musica è radiosa, visiva e stimola l’immaginazione. “Voglio creare musica che arrivi al cuore e alla mente”, dice il Pabst. Ha collaborato come pianista nella National German Jazz Orchestra (BuJazzo) per diversi anni, avendo così l’opportunità di lavorare con importanti direttori d’orchestra e artisti come Jiggs Wigham, Ed Partyka, Dennis Russel-Davies.

Ha all’attivo vari album: “Days of Infinity” (Challenge Records Int.), con ospite d’eccezione il famoso trombettista Gerard Presencer; “Song of Opposites”; “Inner Voice”; e il più recente “Balbec”, disco in trio uscito per l’etichetta Jazz Sick. All’attività di pianista affianca quella di compositore di colonne sonore per film e di docente ai conservatori di Amsterdam e di Saarbrücken in Germania.

Per avere informazioni sul concerto o prenotarsi è possibile chiamare il numero di telefono 3482526330. Per le nuove disposizioni anticovid, è indispensabile per l’accesso al locale essere in possesso di green passa rafforzato.