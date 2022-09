CIVITAVECCHIA – Il palcoscenico dell’Arena Gassman si tinge di giallo. In arrivo infatti l’Ispettore Mallory. Liberamente tratto dal “Mistero dell’assassinio misterioso” di Lillo e Greg, questo adattamento di Salvatore Mincione Guarino (altresì in regia) ne esalta la natura comica e lo rende pieno di colpi di scena ed imprevisti! Che cosa succede sul palco quando si chiude il sipario? Gli attori ripetono il copione? Parlano tra loro? E se un attore si sente male in scena può compromettere l’intero spettacolo? Queste sono le questioni e le difficoltà che si trova ad affrontare una compagnia teatrale che si appresta a mettere in scena un giallo ambientato in un castello nella campagna londinese. Il detective Mallory, riunisce in scena tutti i sospettati per svelare il nome dell’assassino dell’anziana e ricca contessa proprietaria del maniero. Equivoci, gag, risate e tanto altro per passare un po’ di tempo all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

Il cast: Asia Franceschelli, Giovanni Gazzanni, Pasquale Marcucci, Salvatore Mincione Guarino, Silvio Di Sandro, Vittoria Izzi. Scene di Mattia Rodi.

Appuntamento dunque a venerdì 16 settembre, ore 21:00.

Orario botteghino: dal lunedì al venerdì, 17:00 / 20:00.

Info e prenotazioni al 328 1224154.