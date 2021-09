Il Nuovo Gassman riparte da un “Inno all’Italia”

CIVITAVECCHIA – Si svolgerà venerdì 30 settembre, a partire dalle ore 19.00, la presentazione della nuova stagione del Nuovo Sala Gassman e del Taj Lucìa organizzata dalla Blue in the Face per la Direzione Artistica di Enrico Maria Falconi.

“Una stagione ricca di spettacoli – spiega quest’ultimo – grazie alla quale accompagneremo il nostro pubblico da ottobre di quest’anno a giugno 2022. Spettacoli che vanno dal teatro comico alla nuova drammaturgia, dal teatro d’autore al drammatico. E poi quelli dedicati ai bambini e – per la prima volta – il Teatro Ragazzi, con spettacoli rivolti alla fascia di età 13 / 25 anni, portati in scena dai giovani attori provenienti dai laboratori del Nuovo Sala Gassman. Spazio anche al Teatro del racconto (con monologhi). Ciò, garantendo un circuito includente altresì le strutture di Bracciano (Teatro del Lago “Delia Scala”) e Rocca di Papa (Teatro Civico) affinché si possano esprimere più artisti. Il che, ci consente di proporre anche diversi personaggi di rilievo. Il tutto, in un clima di festa”.

Un Teatro che riapre è “Inno all’Italia”; ed è questo il titolo scelto per la nuova stagione, che promette molto bene inoltre per coloro che vorranno gustarsela in platea.

“Aumenta l’offerta, ma il costo dell’abbonamento rimane lo stesso; con la possibilità di scegliere fino a 14 spettacoli e sconti considerevoli per gli under 18. Quanto detto, nella consapevolezza che questa sia la vera espressione del Teatro dei Civitavecchiesi“, aggiunge Falconi.

In più, in programma molti concerti. Location della conferenza stampa di presentazione: la struttura locale sita in Largo Italo Stegher, 2.