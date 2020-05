Il “Marconi” ai tempi del Covid-19

CIVITAVECCHIA – L’Istituto Marconi di Civitavecchia non si ferma e continua nella sua missione di scuola come punto di riferimento e centro di innovazione del territorio, anche e soprattutto in questo momento di difficoltà, grazie a un evento live su Youtube ideato raccontare la scuola ai tempi del COVID 19. Il racconto passerà attraverso i progetti realizzati dagli studenti e dai docenti della scuola in questi mesi di didattica a distanza. La diretta sarà venerdì 8 maggio, dalle 9 alle 13.

Ci saranno quattro interventi di diverse discipline che coinvolgeranno tutti gli indirizzi della scuola. Si parlerà di “complessità e pensiero critico”, con le classi del liceo di scienze applicate impegnate nel progetto “Costituzionalmente”; interverrà l’avvocato Michele Gerace, ideatore del progetto. Gli studenti del tecnico informatico presenteranno un lavoro sul “phishing”, in cui partendo da un esempio pratico parleranno dei rischi del mondo digitale e di come difendersi, tema particolarmente importante in questo momento storico.

I ragazzi del Liceo Scientifico classi ad indirizzo sportivo e del tecnico, insieme parleranno della loro esperienza nel “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, raccontando come è continuato il progetto durante la didattica a distanza e l’esperienza di realizzazione di un evento sportivo “Innamorati del gioco”. Chiuderanno la giornata gli studenti del tecnico e liceo insieme, che presenteranno i loro lavori di “modellazione e stampa 3D”, uno dei tanti fiori all’occhiello dell’Istituto Marconi, dimostrando come la didattica si sia arricchita con nuovi strumenti ed esperienze in questi due mesi di didattica a distanza.

Tra gli interventi ci saranno degli intermezzi musicali ed artistici, in cui si esibiranno studenti ed ex-studenti del Marconi. Ci terranno compagnia i DJ set di Alex Cozzolino e Andrea Gargiulli, le voci di Alessia Ragusa e Danilo Bernardini, i fiati di Alex Radu e Damiano Filabozzi. Alessandro Tagliani leggerà dei testi scritti dai suoi compagni nel progetto “Laboratorio psico-educativo ai tempi del Coronavirus”, gli studenti del primo anno di elettronica ci leggeranno delle poesie in lingua sul tema della speranza.

Tutti gli studenti, il personale della scuola, famiglie, scuole, enti ed aziende del territorio sono invitate a seguire la diretta streaming.