Il fascino di “Amore e Psiche” al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Domenica 19 gennaio alle ore 15.00, nell’ambito del Cartellone GassmanKids a cura di Simone Luciani, una bellissima favola che racconta l’amore ai vostri bimbi nel modo più incantevole che ci sia: “Amore e Psiche” (dal racconto di Apuleio).

“Psiche è ammirata da tutti per la sua grande bellezza. Il popolo arriva addirittura a preferirla a Venere. La Dea, su tutte le furie, escogita un piano per vendicarsi della rivale,

incaricando il figlio, Eros, di farla innamorare dell’uomo più brutto della Terra. Ma Eros sbaglia il tiro e si colpisce con la propria freccia: diventato pazzo d’amore per Psiche, la porta con sé nel proprio castello tra le nuvole, di nascosto dalla Madre. Per non incorrere nell’ira della Dea, Amore è costretto ad incontrare Psiche al buio, senza mai mostrarsi alla luce: tuttavia quando la curiosità della sua sposa la spinge a svelare il mistero, Venere viene a conoscenza dell’accaduto: la bella Psiche dovrà superare tre difficili prove, pena la sua stessa vita. Cosa succederà? Venite a scoprirlo tutti insieme al Teatro Nuovo Sala Gassman!”.

Prenotazioni ai numeri: 0766.672382 e 328.1224154