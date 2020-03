Il Concorso musicale internazionale Città di Tarquinia rinviato al 2021

TARQUINIA – La 13esima edizione del Concorso musicale internazionale Città di Tarquinia è rinviata al 2021. Lo ha deciso l’Ic “Ettore Sacconi” per l’aggravarsi dell’emergenza legata al Covid-19 e per le recenti disposizioni del Governo per contrastare la diffusione del virus.

“Non ci sono assolutamente le condizioni per tenere il concorso a maggio – fa sapere l’istituto -. In questi giorni si sarebbero dovute aprire le iscrizioni, che avrebbero visto in una situazione di normalità l’adesione di tante realtà scolastiche provenienti da varie parti d’Italia. Riteniamo che questa sia la scelta migliore, per tutelare la salute delle persone e per garantire un’organizzazione all’altezza della manifestazione, che è diventata un punto di riferimento nell’ambito dei concorsi dedicati al mondo della musica. La rassegna tornerà nella primavera 2021, con rinnovato slancio ed entusiasmo. Ringraziamo le istituzioni, gli sponsor e le associazioni che anche quest’anno avevano deciso di sostenere il concorso”.