Il Comitato 10 Febbraio celebra il centenario della nascita di Norma Cossetto

CIVITAVECCHIA – Con lo slogan “Un sorriso lungo cento anni”, il Comitato 10 Febbraio annuncia l’avvio delle manifestazioni per commemorare il centenario della nascita di Norma Cossetto, decorata di Medaglia d’Oro al Merito Civile. Nata il 17 maggio 1920 a Santa Domenica di Visinada, la giovane martire istriana venne sequestrata, torturata, violentata e gettata in una foiba nell’ottobre 1943 dai partigiani comunisti slavi.

“Contiamo, visto il grande successo della manifestazione ‘Una Rosa per Norma Cossetto’ del 5 ottobre scorso, che ha coinvolto circa 130 città, tra le quali Civitavecchia, di organizzare la celebrazione del centenario in tutte le città italiane e anche all’estero – dichiara il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, Emanuele Merlino – lo faremo in collaborazione con le associazioni degli esuli, le amministrazioni pubbliche e chiunque condivida le finalità dell’iniziativa. In analogia con tutte le manifestazioni promosse dal nostro sodalizio, la celebrazione del centenario sarà apartitica e tutti potranno collaborare.”

Il Coordinatore del Comitato 10 Febbraio di Civitavecchia, Paolo Giardini, esprime piena soddisfazione per l’apprezzamento riscosso da parte della Presidenza Nazionale per aver ottenuto, da parte dell’amministrazione comunale, l’intitolazione dell’anfiteatro del Parco Martiri delle Foibe a “Norma Cossetto” che si svolgerà, da concordare, il giorno 16 o il 17 maggio.

Le manifestazioni celebrative continueranno il 5 ottobre con “Una Rosa per Norma Cossetto”, deposizione di un fiore presso il monumento del citato parco e si concluderanno mercoledì 25 novembre – “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne” e, in tale occasione, si svolgerà un convegno con la partecipazione degli insegnanti e dei studenti delle Scuole secondaria di secondo grado del comune di Civitavecchia dedicato alla figura di: “Norma Cossetto, una patriota che ha donato la vita per la sua amata Italia”.