“Il Club degli immorali” per la stagione Ragazzi del Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Prosegue la Stagione Ragazzi al Teatro Nuovo Sala Gassman. Appuntamento dunque a giovedì 28 e venerdì 29 aprile (in replica) alle ore 21:00 con “Il Club degli immorali”, spettacolo scritto da Simone Luciani e prodotto dalla Blue in the Face che vedrà sul palco Matei Iftode, Matteo Tusculano, Filippo Granati, Martina Crescentini e Chiara Tranquilli (altresì alla regia).

“Estate del 1817, la più fredda che il mondo abbia mai visto da secoli. Sulle sponde del Lago di Ginevra, a Villa Diodati, tre dei più grandi esponenti della Letteratura inglese dell’epoca – Lord Byron, Percy e Mary Shelley – si incontrano. Con loro anche la giovane e focosa Clare e l’untuoso medico personale di Byron, il Dottor Polidori. Per trovare scampo dalla noia che la loro vita di lussi e agiatezze impone loro, iniziano un gioco, un perverso ed immorale passatempo che darà vita al vampiro ed al Frankestein. Una notte di orrore e passione, un fatto storico realmente accaduto che si tinge di scarlatto”.

Prenotazioni al 328 1224154.