Il caso Turoldo sabato 22 ottobre alla Sala Ruspoli di Cerveteri

CERVETERI – Sabato 22 ottobre alle ore 17.00 presso la Sala Ruspoli di Cerveteri L’Associazione Scuolambiente presenta “Il caso Turoldo” Liturgia e Poesia di un uomo di Davide Toffoli.

Il libro rappresenta un viaggio attraverso il Novecento raccontato con gli occhi di un poeta. Con questa pubblicazione Toffoli presenta ai lettori la storia appassionante di un uomo indomito sempre in favore dei deboli e degli oppressi. Sacerdote, poeta, sceneggiatore, autore di teatro, Padre Turoldo è stato testimone e narratore sensibile e appassionato della nostra storia. Il suo impegno lo ha portato nel corso degli anni a fianco dei prigionieri dei campi di sterminio, degli ultimi di don Zeno a Nomadelfia, dei ragazzi di don Milani, fino ad arrivare al caso Moro schierandosi pubblicamente per la liberazione del politico democristiano. Sempre in contrasto con il potere sia laico che ecclesiastico, quando si manifesta nella forma di oppressione, sempre in difesa dei diritti dei poveri e degli emarginati. Davide Toffoli analizza nel suo volume lo stretto intreccio tra “vita e parola” riconducendo la produzione poetica del frate, alle sue esperienze personali, alle influenze artistiche di autori come Ungaretti e Pasolini che di Turoldo furono amici ed estimatori.

Durante la presentazione, introdotta dalla Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri, si alterneranno le voci di Giovanna Caratelli e quella dello stesso autore, Davide Toffoli per dar vita ad una personalità davvero unica del nostro Novecento.