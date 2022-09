Il Cartellone dell’Arena Gassman di Civitavecchia si arricchisce con “Frate Francesco” di Michele Paulicelli

CIVITAVECCHIA – Il Cartellone dell’Arena Gassman di Civitavecchia si arricchisce oltremodo grazie a un ospite d’eccezione: Michele Paulicelli, autore e protagonista del famoso musical “Forza venite gente”.

Domenica 11 settembre alle 21:00 lo stesso vi porterà in scena il recital “Frate Francesco” in cui canterà e racconterà come è nato il suo capolavoro. Ciò, assieme ad un’altra special guest: Rita Tomassetti Galdieri.

Appuntamento fissato già per le ore 20:00 per la degustazione pre-spettacolo.

Orari botteghino: dal lunedì al venerdì, 17:00 / 20:00.

Info e prenotazioni, come sempre, al 3281224154.