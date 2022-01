Il 29 gennaio l’evento “Caravaggio sconosciuto” al Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli

LADISPOLI – “Il 2022 a Ladispoli inizierà ancora una volta nel segno di Caravaggio e del saldo legame con il nostro territorio dove effettuò l’ultimo sbarco nel luglio del 1610”.

A parlare è l’assessore alla cultura Marco Milani che ha annunciato un importante evento, patrocinato gratuitamente dall’amministrazione comunale, che si svolgerà sabato 29 gennaio al Centro d’Arte e Cultura in via Settevene Palo a Ladispoli.

“Per riprendere le attività culturali – prosegue Milani – ovviamente Covid permettendo, non potevamo che dare spazio ad una nuova iniziativa dell’associazione Sui passi di Caravaggio, da anni protagonista di progetti che coniugano la mostra di splendidi dipinti a dibattiti riguardanti le vicende degli ultimi giorni di vita di Michelangelo Merisi dopo lo sbarco sulle sponde di Palo. Il 29 gennaio, in occasione dell’evento ‘Caravaggio sconosciuto’, i visitatori potranno ammirare copie museali di dipinti mai esposti al pubblico nei musei ma appartenenti a collezioni private. Da un San Girolamo recentemente attribuito a Caravaggio al Ragazzo che monda la frutta, dall’Ecce Homo che lo scorso marzo stava andando all’asta a Madrid alla Maddalena addolorata, sarà un viaggio alla scoperta dei capolavori meno noti del grande pittore lombardo. Addirittura, sarà possibile vedere una riproduzione museale della Natività con i santi Lorenzo e Francesco, un’opera di Caravaggio rubata nel 1969 a Palermo e mai ritrovata. I dipinti saranno la coreografia di un dibattito che aggiornerà l’opinione pubblica sul progetto di rivendicazione e forse morte di Caravaggio a Ladispoli, prendendo spunto anche da film di prossima uscita al cinema. Ringraziamo i pittori Felicia Caggianelli, Teresa Marrone e Stefano Martini che hanno scelto la nostra città per presentare in anteprima assoluta le loro nuove copie museali nella suggestiva cornice del Centro d’Arte e Cultura che collaborerà attivamente alla realizzazione della manifestazione”.

All’evento del 29 gennaio interverranno al tavolo dei relatori il sindaco Alessandro Grando e l’assessore alla cultura Marco Milani.