Il 25 marzo Enrico Zanisi in concerto alla Cittadella

CIVITAVECCHIA – Dopo l’ottimo riscontro del primo concerto in memoria di Ezio Bosso, il “Civitavecchia Spring Music Festival” prosegue con un concerto che condurrà il pubblico in un viaggio dalle sonorità jazz fino ad arrivare alle sperimentazioni più elettroniche del genere.

Il 25 marzo nella sala Ennio Morricone della Cittadella della Musica alle ore 21.00 salirà sul palco il pianista Enrico Zanisi, tra i giovani talenti più acclamati nel panorama internazionale.

In qualità di pianista classico si è aggiudicato il primo premio in numerosi concorsi nazionali e internazionali e come pianista jazz ha vinto il primo premio-borsa di studio al “Premio Nazionale di composizione-esecuzione pianistica in ambito jazz Franco Russo”, si è aggiudicato il Primo Premio e il “Premio del Pubblico” al Concorso Nazionale per nuovi talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi”, ha vinto la terza edizione del “Vittoria Rotary Jazz Award”. Ha inciso il suo primo album in trio nel 2009 con Pietro Ciancaglini e Ettore Fioravanti” Quasi Troppo Serio”, prodotto da Nuccia e distribuito da Egea.

Suona nei migliori festival jazz e rassegne concertistiche di tutto il mondo. Il suo ultimo album, uscito per Cam Jazz, si chiama “Piano Tales”, progetto che mostra il suo grandissimo talento compositivo.

Il festival proseguirà con:

1° aprile:

Gabriele Geminiani, Primo Violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Monaldo Braconi, Pianista di fama internazionale

Musiche di Prokofiev e Shostakovich

6 aprile:

Roberto Gatto Imperfectrio in concerto

Biglietto unico 10 euro

Disponibili on-line su Ticketone

Biglietteria del Teatro Traiano, Corso Centocelle 1 – Civitavecchia

Aperta anche nei giorni di spettacolo negli orari: 9 – 13 / 15 – 17

Botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Tel. 0766370011

Chi acquista su Ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino a mezz’ora prima dello spettacolo, dopo direttamente presso la Cittadella della Musica.