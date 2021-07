Il 21 luglio “Tango Nuevo Reloaded” al Traiano. Coupon in distribuzione da domani

CIVITAVECCHIA – Dopo l’ottimo successo di “A riveder le stelle” il Traiano si prepara a riaprire i suoi portoni: da domani sarà possibile assicurarsi un coupon per assistere gratuitamente al prossimo spettacolo, avvinti da sensuali suggestioni latine. Tra gli eventi culturali estivi che ospiterà la nostra città, spicca quello in programmazione il prossimo 21 luglio ore 21.00 presso il Teatro Traiano: “Tango Nuevo Reloaded” Girotto in trio con Iorio e Gwis.

Il grande sassofonista italo-argentino Javier Girotto presenta, insieme a Gianni Iorio e Alessandro Gwis, “Tango Nuevo Reloaded”, una nuova registrazione del disco inciso nel 1974 che vide l’incontro del tango con il mondo del jazz e consolidò il legame tra l’ultimo innovatore di questo genere, Astor Piazzolla e il jazzista Gerry Mulligan. L’album divenne un successo internazionale e rese questa forma del tango, conosciuta con lo stesso nome dell’album, popolare ben oltre i confini dell’Argentina.

Una nuova registrazione che dà spazio all’improvvisazione e all’estro di ogni solista. Un tango “reloaded”, dunque, riproposto dal grande baritono-sassofonista che assieme al bandoneon di Iorio e al pianoforte di Gwis si immerge profondamente nella musica di una delle più importanti registrazioni del tango moderno.

Girotto in trio portaquel classico fino ai giorni nostri, da nuova vita agli arrangiamenti e mostra inaspettatamente quanto sia vitale e versatile quella musica nata ai primi del Novecento. Proprio come il jazz, si tratta di una tradizione viva e in costante sviluppo, capace di combinare in suggestive “contaminazioni” le influenze della musica europea, africana e latinoamericana.

L’orario di ingresso per il concerto del 21 luglio è fissato alle 21.

L’ingresso sarà gratuito.

I biglietti verranno distribuiti presso il botteghino del Teatro Traiano, fino ad esaurimento posti, da domani (martedì 13 luglio 2021) dal lunedì al venerdì con il seguente orario:

mattina 10.00 – 13.00

pomeriggio 16.00- 19.00