II^ edizione del Festival dell’Ecologia Integrale a Montefiascone

MONTEFIASCONE – La II edizione del Festival dell’Ecologia Integrale si terrà a Montefiascone dal 23 al 26 giugno. Il festival è organizzato dall’Associazione Rocca dei Papi, per un’ecologia integrale, presieduta dall’arcivescovo titolare di Montefiascone e segretario della Congregazione delle cause dei santi, monsignor Fabio Fabene, e ha il sostegno della Regione Lazio e del Comune di Montefiascone. Relatori di alto profilo incontreranno il pubblico nella suggestiva cornice di piazza Urbano V, all’ombra della Rocca dei Papi, approfondendo tematiche attuali in modo divulgativo e coinvolgente.

“Le tre “p” indicanti “persona”, “pianeta” e “prosperità” sono il filo conduttore di quest’anno che unirà gli interventi multidisciplinari nelle quattro giornate del festival – affermano dall’Associazione Rocca dei Papi, per un’ecologia integrale -. A queste si aggiunge un’altra “p”, la più importante: quella di “pace”, a fronte di un contesto internazionale dove le guerre rappresentano purtroppo una costante. Dalle più lontane e meno conosciute a quelle più vicine che insanguinano anche l’Europa, come il conflitto in Ucraina invasa dalla Russia”.

Spettacoli teatrali, concerti e performance di danza arricchiranno il programma della manifestazione. Nella giornata conclusiva del 26 giugno sarà celebrata la santa messa nella cattedrale di Santa Margherita. Sarà inoltre consegnato a illustri personalità della cultura, delle istituzioni, dell’imprenditoria e della politica italiane il premio “Custode della Casa comune”, che vuole essere un riconoscimento per chi si impegna in modo costante e risoluto nella promozione di un’ecologia integrale. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per essere aggiornati è possibile seguire la pagina Facebook “Festival dell’Ecologia Integrale”.