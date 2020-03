Grande successo per San Romolo al Traiano

CIVITAVECCHIA – Dodici band locali si sono esibite portando in scena al Traiano le canzoni di Sanremo da loro scelte.

A vincere è stata la band degli Imbucati alla Festa con “La terra dei Cachi” di Elio e le storie tese che ha incassato anche il premio della critica.

L’incasso a offerta della serata è andato a favore dell’associazione Spazio Eira. L’associazione ha visto esibirsi i ragazzi diversamente abili seguiti come ospiti d’onore del Festival (in collaborazione con We Stand United). Applaudito anche il Coro Bimbi di Laura Gurrado, secondo ospite dell’evento.

L’evento è stato presentato dall’influencer Leonardo Decarli che con oltre 1,5 milioni di follower ha accettato di condurre questo evento di beneficenza con grande simpatia. Presentatrice è stata accanto a Decarli la modella Eleonora Piermarocchi.

Soddisfatta Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv, main sponsor dell’evento. I saluti istituzionali sono stati portati dal Sindaco Ernesto Tedesco (il comune ha collaborato alla realizzazione dell’evento) e dal deputato Alessandro Battilocchio. In particolare Tedesco e Sarracco hanno dichiarato la volontà di far diventare fisso l’evento per i prossimi anni.

L’altissimo tasso tecnico espresso dai musicisti locali ha evidenziato la grande cultura musicale presente a Civitavecchia, anche grazie al contributo delle diverse scuole di musica (presenti come giuria del festival).

