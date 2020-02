“Forte!Festival”. I professionisti civitavecchiesi raccontano le loro esperienze

CIVITAVECCHIA – Nell’ambito della rassegna Carta e Vinile di qui ad Aprile!, Forte!Festival torna sabato 8 febbraio per il terzo incontro dall’inizio della manifestazione con i professionisti della musica locali. A raccontarsi questa volta Max Rosati e Flavio Mazzocchi, due musicisti dal curriculum impressionante.

Max, chitarrista, autore, produttore e ingegnere del suono, ha lavorato con centinaia di artisti di prima grandezza: Claudio Baglioni, Patti Smith, Irene Grandi, Fiorella Mannoia, Yossou N’Dour, Bocelli solo per fare qualche nome, ma la lista è lunghissima. Non manca poi la partecipazione a programmi televisivi come Amici e a spettacoli teatrali con Massimo Ranieri, Pino Quartullo, Enrico Montesano e Max Giusti.

Flavio, pianista, tastierista e arrangiatore, ha al suo attivo collaborazioni con Amedeo Minghi, Bocelli, Ranieri e ha suonato con Pino Daniele, Edoardo Bennato, Enrico Rava, per citare solo qualche nome tra i tanti illustri. Attualmente suona in “Sogno o son desto” con Massimo Ranieri e nel programma di Rai2 Mezzogiorno in famiglia, ed è anche autore e arrangiatore delle musiche di diversi spot pubblicitari.

Come è ormai consuetudine, Max e Flavio si racconteranno in una informale chiacchierata, che si prospetta densa di aneddoti e riflessioni, date l’esperienza e la storia dei due musicisti. Anche questa volta DJ set in tema, curato da TheFuzzyBeat, a integrare il racconto.

In piazza Saffi 37, sabato 8 febbraio alle 18, come sempre a ingresso gratuito, un altro importante appuntamento con la musica e tutto quello che c’è intorno.