“Forte! Festival” scalda i motori: dal 19 al 21 maggio Civitavecchia in festa

CIVITAVECCHIA – Ormai ci siamo quasi: da venerdì 19 a domenica 21 maggio prossimi Civitavecchia sarà invasa da una valanga di eventi musicali, artistici e culturali, con il “FORTE! Festival 2023”. Dalla Cittadella della musica alle piazze e ai locali del centro, la città ospiterà più di 200 musicisti e più di 40 spettacoli, e, ci tiene a precisare l’assessore alla Cultura e Turismo Simona Galizia, «tutti gli appuntamenti di questo festival saranno rigorosamente a ingresso gratuito. E voglio ringraziare il lavoro impeccabile degli organizzatori e degli uffici Cultura del Comune». La rassegna, infatti, gode del patrocinio e del supporto organizzativo del Comune di Civitavecchia, oltre che della Commissione Europea e della Regione Lazio. Un progetto che coinvolge tante realtà come Baita Crew APS, CNA Viterbo e Civitavecchia, Compagnia Portuale, Creando, EMRO Video, Ercolani Bros. / Dokc Lab, ass. culturale Musikanten, Radio Stella Città, Unione Musicale Civitavecchiese.

“FORTE! Festival” è un evento musicale organizzato dall’Associazione Culturale FORTE! Festival dal 2019: tre giorni di musica e cultura su tre piazze del centro storico di Civitavecchia (piazza Leandra, piazza Saffi e via Monte Grappa), insieme a tante associazioni del comprensorio (Stazione Musica, CineCircolo XXI CGS, Filarmonica di Civitavecchia, Granari Spazio Off, Centro del Buongusto, WoW Records) e a case discografiche e testate nazionali (Bassa Fedeltà, Classic Rock Magazine, Minimum Fax).

Tre giorni di concerti, incontri, mostre, ascolti e conferenze, come si diceva, a ingresso assolutamente gratuito: le piazze del centro storico di Civitavecchia e il giardino della Cittadella della Musica ospiteranno un calendario di eventi, con una fascia pre-serale dedicata a incontri e conferenze e a concerti di classica, una fascia serale (21-23) dedicata a concerti pop-rock-jazz acustici (in via Monte Grappa) ed elettrici (nel giardino della Cittadella della Musica) e infine una fascia notturna (22,30-1) animata dai DJ set (piazza Leandra e piazza Saffi).

«In questo primo anno finalmente libero dalla pandemia abbiamo voluto anticipare la stagione» ha rimarcato Simona Galizia, «senza aspettare l’estate per cominciare la grande offerta artistica per Civitavecchia. E oltre al “FORTE! Festival” stiamo lavorando ad altri tre cartelloni: uno si svolgerà alla Cittadella della Musica, uno a piazza della Vita e un altro all’antica Rocca».

Appuntamento per tutti, allora, venerdì 21 alle 17,30 per il concerto di apertura in piazza Saffi, dove si esibiranno Irene Robbins e Alberto Burattini.