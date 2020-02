CIVITAVECCHIA – Sabato 29 febbraio, sempre per la rassegna “Carta e Vinile di qui ad Aprile!”, Forte!Festival presenta “Soul to Soul. Storie di musica vera” il nuovo libro di Alberto Castelli.

In piazza Saffi saranno presenti l’autore e Alex Righi, vecchie glorie della radio, come spesso vengono definiti, che racconteranno i protagonisti del volume anche attraverso una selezione di canzoni scelte con cura e passione.

Alberto Castelli è un importante giornalista musicale e una gloria radiofonica nazionale: storico conduttore di Stereonotte (programma di culto e faro per un’intera generazione di appassionati) e altri programmi di RadioRai, oltre che di programmi per tutte le più importanti emittenti private, ha scritto di musica per testate del calibro di Mucchio Selvaggio, Rockstar, Musica di Repubblica, solo per citarne alcune. Castelli ha anche fondato etichette discografiche, ha lavorato come manager e produttore, ha diretto riviste e collane editoriali e naturalmente scritto e pubblicato libri.

E parlando di libri, Soul to Soul ci porta nel cuore della Black Music attraverso una serie di ritratti di artisti come Otis Redding, Prince, Bob Marley, Michael Jackson. Una sorta di diario di una passione diventata professione con incontri, interviste, luoghi.

Chi interverrà non troverà la classica presentazione di un libro, ma una vera e propria trasmissione radiofonica live dove, oltre alla musica portata dai due protagonisti, non mancherà il DJ Set di TheFuzzyBeat e il concerto acustico del Soul Station Quartet, che si intreccerà al racconto di Righi e Castelli.

L’appuntamento con la musica e tutto quello che c’è intorno è sempre in piazza Saffi 37, Civitavecchia, sabato 29 febbraio alle 18.