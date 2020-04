FORTE! Festival 2020: domenica 12 aprile il video

CIVITAVECCHIA – FORTE! Festival – musica e tutto quello che c’è intorno – è un programma di concerti, ascolti, incontri, presentazioni, mostre, legati alla musica, che gli organizzatori avanti da un paio d’anni a Civitavecchia e che culmina ad aprile con un evento di più giorni, organizzato con la collaborazione del Comune di Civitavecchia.

Quest’anno, il FORTE! Festival vero e proprio sarebbe stato tra il 15 e il 19 di aprile, con tre giorni di concerti, conferenze, incontri e ascolti, nella bellissima cornice della Cittadella della Musica, e nelle piazze del centro storico di Civitavecchia – piazza Leandra, via Monte Grappa, piazza Saffi. Rock, progressive, pop, musica classica, jazz, sperimentale, elettronica, blues, opera… va bene, tanto si è capito – tutti i generi di musica, tanti tipi diversi di evento, col denominatore comune dell’originalità e della qualità delle proposte messe in cartellone.

E che cartellone: già alla seconda edizione, il FORTE! Festival passa da due a tre serate, si allarga sulle piazze e porta sul palco una band inglese e una francese, e alcuni importanti gruppi indipendenti italiani, insieme ai nomi della stampa di settore e ai migliori musicisti locali.. Tutto molto bello, certamente. Ma, come prevedibile, in questa primavera non c’è spazio per i festival…

E allora, in attesa di rimetterlo in calendario, gli organizzatori hanno deciso comunque di raccontare come sarebbe stato – e come sarà! – il prossimo FORTE! Festival, in attesa di mostrarlo di persona: hanno chiesto a tutti gli artisti coinvolti di registrare qualcosa – una canzone, un saluto, un segnale – ed è stato montato uno “speciale televisivo” che dura proprio quanto un LP, tre quarti d’ora, con dentro tanta musica, e tutta la passione di FORTE! Festival.

FORTE! Festival 2020: il video

Con la partecipazione di Arch Garrison (UK), Odessey & Oracle (Francia), Life in the Woods, Sterbus, Kyber, Franz Goria, Maurizio Becker (e Gian Franco Reverberi!), Centrale Sound System, TheFuzzyBeat, Fabrizio Laganà, Capitani Oltraggiosi, Maria Letizia Beneduce, Kyber, Francesco Di Iorio, Portobello, Edera, Astral_Error432, Riccardo Schioppa, Musikanten, Tiziano Leonardi, The Zac Race Tree Project, Matteo Agozzino, Donatella Donati, Zillion Watt Records, Aurora Alpini, Soul Station Quartet, Silvia Mobili…

Domenica 12 aprile, ore 19, sulle pagine Facebook, Instagram e Youtube di FORTE! Festival

www.fortefestival.it