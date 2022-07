Flavia Gianfreda protagonista dei “Giovedì musicali di S. Giuseppe” il 7 luglio

SANTA MARINELLA – Dopo il concerto inaugurale di giovedì 30, tutto dedicato al pianoforte romantico, la stagione concertistica della parrocchia di San Giuseppe in Santa Marinella, denominata “I giovedì musicali di San Giuseppe”, prosegue il 7 luglio con la musica d’organo: la giovane organista Flavia Gianfreda darà vita al grande organo P. Bevilacqua-1984 che fa bella mostra di sé nella cantoria della chiesa, e che potrà così esprimere tutte le sue potenzialità.

Flavia Gianfreda, romana di nascita e di studi, si è diplomata in organo al Conservatorio di Santa Cecilia ed ha al suo attivo un Master di organo conseguito presso la Hochschule für Musik und Tanz di Colonia. Giovedì 7 eseguirà brani di J. S. Bach, C. Franck, G. Gherardeschi, F. Mendelssohn e C. M. Widor, come dire creazioni che dal barocco tedesco si spingono fino alla produzione organistica francese del XX secolo.

Come sempre l’ingresso è libero ma verrà sollecitata la generosità dei presenti per una libera offerta destinata a coprire gli ingenti costi della manutenzione dello strumento.

Appuntamento imperdibile dunque con la grande musica d’organo giovedì 7 luglio nella chiesa di S. Giuseppe in Santa Marinella (via della Libertà 17): inizio alle 21,30.