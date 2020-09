Filosofia al centro di Civitavecchia con il Prof. Piermarini

CIVITAVECCHIA – Filosofia al centro della città di Civitavecchia con la presentazione del libro “L’Eone della violenza”. Questo il titolo dell’ultima fatica letteraria del Prof. Massimo Piermarini, che analizza la potenza e la geometria dell’azione in Ernest Junger.

La presentazione del libro si terrà sabato 26 Settembre 2020, alle ore 18, presso il Caffè del Corso, in Corso Centocelle, 32, a Civitavecchia.

Relatori per l’occasione: l’On. Marietta Tidei, il Prof. Antonio Caridi, il Dott. Emanuele Firicano. Moderatore per l’occasione l’Avv.to Viviana Serra.

Organizzatori dell’evento culturale: la Dott.ssa Federica Andriani, Annamaria Ceccacci.