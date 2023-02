Festa di Carnvale per i bambini di Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Una bella festa animata da giochi, balli e divertimenti si svolgerà sabato 18 febbraio presso il Salone delle Suore Carmelitane in via del Carmelo 5 a partire dalle ore 16.00. L’iniziativa, aperta a tutti i bambini, è stata organizzata nell’ambito delle attività di Volontariato “Amici del Centro Missionario Padre Lorenzo-Madre Crocifissa” che coinvolge molte famiglie e molte persone.

I volontari si sono infatti messi a disposizione per preparare dolcetti di Carnevale e offrire bevande ai partecipanti. La festa di Carnevale si inserisce in una serie di attività aperte alla cittadinanza che hanno lo scopo di aggregare persone e offrire occasioni di scambio e di socialità. Le Suore Carmelitane che promuovono le attività del Centro sono infatti molto sensibili alle tematiche della solidarietà sociale e della partecipazione. Con questo spirito si sono già organizzati alcuni eventi come l’apericena solidale che si è svolta il mese scorso e altri ne verranno organizzati.

“Stiamo cercando di lavorare nella direzione della enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti che ci invita ad adoperarci per la «promozione dell’uomo e della fraternità universale». Questo è un piccolo passo ma ogni piccolo passo ci avvicina al nostro obiettivo. Invitiamo quindi i bambini e le loro famiglie a partecipare a questo evento che ci auguriamo sia di festa e di condivisione” concludono gli organizzatori.