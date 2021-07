“Femminile plurale”: mercoledì 21 luglio la premiazione finale

ALLUMIERE – Chi sarà la vincitrice dell’edizione del Premio Letterario Allumiere “Femminile, Plurale” 2020?

Ci siamo finalmente, l’attesa per la serata di premiazione è terminata. Mercoledì 21 luglio, alle ore 21:00, nello scenario incantevole del Parco del Risanamento di Allumiere, si terrà questo evento speciale che, nonostante tutto, gli organizzatori si sono impegnati a realizzare.

In questo particolare allestimento estivo, il pubblico avrà il piacere di conoscere le autrici finaliste – Luciana Castellina “Amori comunisti”, Nottetempo; Gioia Di Biagio, “Come oro nelle crepe”, Mondadori; Elvira Muj?i?, “Consigli per essere un bravo immigrato”, Elliot – grazie alle amabili interviste di Gino Saladini, che condurrà gli spettatori attraverso le pagine musicali proposte da FeMale Trio in un dialogo armonico tra i testi giunti in finale e le tracce sonore e la raffinata lettura di Novella Morellini di alcuni dei brani più significativi di questi volumi.

“Un appuntamento atteso che intendiamo riproporre con ospiti importanti e naturalmente nuove finaliste per il prossimo Ottobre – affermano gli organizzatori – con la serata di premiazione per la quarta edizione 2021 nella quale speriamo di riservare al pubblico tante altre gradite sorprese. Cogliamo l’occasione per ringraziare le lettrici che ogni anno contribuiscono al successo del concorso e alla giuria di esperte Veronica Ricotti, Martina Testa e Angelica Zappitelli per il loro accurato lavoro di selezione dei libri finalisti”.