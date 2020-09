Federico Moccia a Manziana per presentare “Semplicemente amami”

MANZIANA – Domani pomeriggio, sabato 19 settembre, alle ore 18, in largo G. Fara, Federico Moccia presenterà il libro “Semplicemente amami”.

L’autore di successi come “Tre metri sopra il cielo” e “Scusa ma ti chiamo amore” avrà modo di parlare del suo nuovo romanzo dedicato agli over 30 ma capace di parlare ad un pubblico decisamente più ampio.

E’ davvero così appagante avere una vita frenetica in giro per il mondo all’insegna della carriera? O forse fermarsi e vivere una realtà apparentemente più semplice e monotona può essere una valida alternativa?

Federico Moccia nella veste di scrittore ha venduto più di 10 milioni di copie e i suoi libri sono stati tradotti in quindici lingue e venduti in tutto il mondo.