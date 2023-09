“Fashion Kids” domani sera all’Arena Pincio

CIVITAVECCHIA – Dopo il successo dello scorso anno torna il Fashion Kids a Civitavecchia. L’edizione 2023 della kermesse dedicata alla moda per i piccoli avrà luogo domani all’Arena Pincio.

Il progetto, coordinato da Serena Giocondo e presentato da Ombretta Del Monte, con il sostegno di Antonio Giammusso, vedrà alternarsi le sfilate con i piccoli modelli agli spettacoli delle scuole di danza C.B. Talent Company Academy di Cristina Belletti (centro commerciale “I Mulini”, 1° piano – via Sofia De Filippi Mariani), Asd Obelix Danza Academy di Simonetta Travagliati (via Valdambrini 117, Santa Marinella) e Asd Dance Studio di Anna Maria Baroncini (via Leopoli 20, Civitavecchia).

A sfilare saranno le proposte dei negozi Brums Civitavecchia di Norberto Gandini (via Principe Umberto, 14 Civitavecchia), N. 32 Store di Paola Vecchiato (corso Centocelle 32/B, Civitavecchia), IDO di Francesco e Pina Massa (Centro commerciale La Scaglia, via Aurelia Nord km 76).

Le acconciature saranno a cura di Un Parrucchiere per Amico di Alessio Risi (via Tevere 2/A, Civitavecchia), Ramona Hair Styilist di Ramona Ciurcan (via XXIV Maggio 6, Civitavecchia) e Max Parrucchiere di Aurora Fracassa (via San Vincenzo Strambi 5, Civitavecchia).

Organizzatori e promotori dell’iniziativa sono stati ricevuti dal Sindaco Ernesto Tedesco e dall’Amministrazione nei giorni scorsi.

Appuntamento allora alle ore 21 di sabato 9 settembre presso l’Arena Pincio: ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.