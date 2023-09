Fashion Kids all’Arena Pincio, successo strepitoso

CIVITAVECCHIA – Grande successo per la serata Fashion Kids a Civitavecchia. L’edizione 2023 sarà ricordata per la fortunata cornice dell’Arena Pincio che ha aperto le porte alla sfilata di oltre 160 bambini e allo spettacolo delle scuole di danza, che ha coinvolto un pubblico di oltre 500 persone, accorso per un evento di moda all’insegna della tenerezza.

Sul palco si sono alternate le scuole di danza C.B. Talent Company Academy di Cristina Belletti (centro commerciale “I Mulini”, 1° piano – via Sofia De Filippi Mariani), Asd Obelix Danza Academy di Simonetta Travagliati (via Valdambrini 117, Santa Marinella) e Asd Dance Studio di Anna Maria Baroncini (via Leopoli 20, Civitavecchia), mentre a sfilare sono stati i negozi Brums Civitavecchia di Norberto Gandini (via Principe Umberto, 14 Civitavecchia), N. 32 Store di Paola Vecchiato (corso Centocelle 32/B, Civitavecchia), IDO di Francesco e Pina Massa (Centro commerciale La Scaglia, via Aurelia Nord km 76). Una menzione anche per le acconciature a cura di Un Parrucchiere per Amico di Alessio Risi (via Tevere 2/A, Civitavecchia), Ramona Hair Styilist di Ramona Ciurcan (via XXIV Maggio 6, Civitavecchia) e Max Parrucchiere di Aurora Fracassa (via San Vincenzo Strambi 5, Civitavecchia).

Il progetto, coordinato da Serena Giocondo e presentato da Ombretta Del Monte, con il sostegno di Antonio Giammusso e alla presenza tra gli altri del sindaco Ernesto Tedesco, ha visto anche il contributo di Daniele Lucarelli con un riuscitissimo video: l’organizzatrice ringrazia tutti per la riuscita dell’evento.