Estate Caerite: in arrivo il Cerveteri Film Festival e Max Giusti

CERVETERI – “L’Estate Caerite prosegue! Un cartellone di appuntamenti variegato, un giusto mix tra comicità, teatro, musica, cinema e spettacolo che ci terrà compagnia fino alla fine di agosto”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

Un grande ritorno all’interno del programma: dopo il successo delle prime edizioni, da giovedì 20 a domenica 23 agosto all’interno del Sito UNESCO della Necropoli Etrusca della Banditaccia si terrà, con l’importante contributo da parte della Regione Lazio, il Cerveteri Film Festival, quattro giorni di grande cinema d’autore, rigorosamente in pellicola, con proiezioni, ospiti d’eccezione e dibattiti. L’accesso alle proiezioni è gratuito.

Sabato 29 agosto invece, un altro big dello spettacolo e della comicità italiana è pronto a calcare il palcoscenico del Parco della Legnara: lo showman romano Max Giusti, famoso per le sue tante imitazioni e conduzione di programmi TV di successo, presenta “Va tutto bene”. L’ironia, l’eccentricità e la grinta di Giusti, sapranno far vivere una serata spensierata al pubblico, un modo per provare a lasciarsi un po alle spalle i difficilissimi mesi del lockdown. Ingresso con biglietto: costo 10euro. I biglietti sono acquistabili presso il Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro. Per informazioni chiamare i numeri: 06.99552637, 353.4107535 e 327.0168318.

“Nonostante le difficoltà dettate dal momento storico che stiamo vivendo, tra limitazioni, contingentamenti e distanziamenti sociali, il programma della nostra Estate Caerite sta proseguendo con ottimi consensi e gradimento da parte del pubblico – ha detto Federica Battafarano – anche in questa seconda metà di agosto, proponiamo una serie di appuntamenti culturali di grande qualità, capaci di soddisfare un target di pubblico davvero ampio. Cinema, teatro, opera lirica, come sempre molto apprezzata grazie alla straordinaria Orchestra Sinfonica di Europa Musica e cabaret. Con l’occasione, come Assessora alle Politiche Culturali, ci tengo a fare una serie di ringraziamenti, in particolar modo al personale dell’Ufficio Cultura e a tutto il personale che ogni sera presidia il Parco della Legnara affinché vengano meticolosamente rispettate tutte le vigenti normative anti-covid”.

Oltre al Cerveteri Film Festival e lo spettacolo di Max Giusti, in programma giovedì 27 agosto l’opera comica in un atto unico di Giacomo Puccini, “Gianni Schicchi”, venerdì 28 agosto le coreografie della Mandala Dance Company, una delle realtà di danza più apprezzate del territorio, domenica 30 agosto l’Orchestra Inclusiva Euterpe e lunedì 31 agosto, una raffinata serata di Jazz con il Mat Trio.

Ad eccezione dello spettacolo di Max Giusti e dell’opera “Gianni Schicchi”, l’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito.

L’inizio di tutti gli spettacoli del Parco della Legnara è fissato per le ore 21:30. Si ricorda che per accedere all’arena-spettacolo è obbligatorio indossare la mascherina protettiva, da tenere sino al raggiungimento del proprio posto a sedere.