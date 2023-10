Escursione d’autunno con la Pro loco Bolsena domenica 8 ottobre

BOLSENA – Escursione d’autunno alla scoperta di Bolsena e del suo territorio, tra le rive del lago vulcanico più grande d’Europa e le colline che lo circondano. È la proposta della Pro loco Bolsena per domenica 8 ottobre, con partenza alle 9, da piazza Giacomo Matteotti. “Una bellissima camminata fra i boschi, i vigneti e gli oliveti con i meravigliosi colori dell’autunno e un panorama fantastico – affermano i soci -. L’iniziativa vuole sia far conoscere e apprezzare le nostre bellezze naturalistiche, sia avvicinare le persone alla realtà della Pro loco Bolsena. Chi non è socio, infatti, potrà partecipare alla camminata iscrivendosi all’associazione, con un contributo annuo di 5 euro ed è valida per tutto il 2024. Per chi è già socio, invece, l’iniziativa è gratuita”. L’escursione (livello di difficoltà E) è libera, senza una guida, e avverrà su un tracciato ad anello di strade segnalate e battute, per una lunghezza di 10 chilometri e una durata di circa 4 ore. Sono necessari abiti adeguati e scarponi da trekking. “Le Pro loco sono molto spesso interlocutori primari e diretti delle Amministrazioni comunali per organizzare iniziative di promozione culturale e turistica – concludono i soci -, in cui il ruolo dei soci è fondamentale nella buona riuscita degli eventi”. Per tutte le informazioni sull’escursione è possibile scrivere a info@prolocobolsena.it o recarsi all’ufficio turistico, al civico 9 di piazza Matteotti.