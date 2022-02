Enrico Maria Falconi ci racconta gli “Italiani Brava Gente”

CIVITAVECCHIA – Ferve al Nuovo Sala Gassman l’attesa per l’esordio dello spettacolo “Italiani Brava Gente”. Lo stesso, scritto e diretto da Enrico Maria Falconi, racconta della voglia di ricominciare a vivere di sei italiani nella New York degli anni ’50.

Alfredo Cammeriere vive da 20 anni a Staten Island. E’ un uomo solitario e buono con la passione per la boxe e il sogno utopico di poter diventare un giorno il pugile più forte del mondo. Lavora al porto come scaricatore insieme al suo migliore e unico amico, Tommy; Maria Coppola, di origine napoletana, ha preso da pochi giorni ad abitare nell’appartamento attiguo a quello di Alfredo. Con la figlia si è trasferita da Los Angeles e ha un temperamento molto forte e protettivo e nasconde dentro di lei le ferite di un passato molto duro al punto da desiderare una forte voglia di riscatto in questa nuova città; Anna Ruggiero, napoletana in fuga dall’Italia per evitare di subire un torto. Nasconde un segreto che la fa stare male ma riesce a rimanere una donna positiva con una grande forza di volontà. Crede nel volere di Dio e nonostante tutto riuscirà a conservare la sua fede; Tommy Laganà, americano di genitori calabresi, furbo e approfittatore. Vive una esistenza fatta di espedienti e nel mito di quell’Italia che lui non ha mai vissuto. E’ amico di Alfredo ma non è una amicizia disinteressata; Giovanni Cammeriere, siciliano di temperamento allegro, si è trasferito da Palermo a New York a casa del cugino dove divide la stanza con Anna. Ha un’indole incline alla pigrizia e al disinteresse verso tutto. Crede di meritare il meglio dalla vita e ha un senso di superiorità verso tutti; Liliana De Luca, figlia di Maria, è una ragazzina fin troppo disinibita e arrabbiata con la madre per averle fatto abbandonare Los Angeles.

Ci sono giorni che non si dimenticano. In una America di emozioni, i nostri protagonisti cercano di restare in piedi mentre le foglie di Central Park cominciano a cadere. “Italiani Brava Gente” racconta così il fenomeno migratorio italiano e, anche attraverso l’ironia, racconta l’essenza dei sentimenti nostrani. Un omaggio ad Arthur Miller e ad Eduardo De Filippo.

“Italiani Brava Gente” andrà in scena per quattro consecutive serate (giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 alle ore 21:00 e domenica 6 febbraio alle ore 19:00) e vedrà sul palco lo stesso Enrico Maria Falconi, Peppe Piromalli, Federica Corda, Ester Botta, Alessandro Sparacino ed Elena Russo.

Prenotazioni al 328 1224154.