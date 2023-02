Emanuele Di Porto racconta il suo incredibile “Un tram per la vita”

CIVITAVECCHIA – A cura della Associazione “Il Ponte” e della Comunità di Sant’Egidio, il giorno martedì 21 febbraio nel Salone della Comunità dell’Associazione Il Ponte – Centro di solidarietà di Don Egidio Smacchia, sita in Civitavecchia alla Via Veneto n.30/c, verrà presentato dall’autrice, Tea Ranno, il libro “Un Tram per la Vita”, che narra la viocenda vissuta dal piccolo Emanuele Di Porto, che sfuggì al rastrellamento, che i nazisti fecero nel Ghetto di Roma durante la seconda guerra mondiale grazie al coraggioso gesto della madre, che lo gettò fuori dal camion dove già si trovava con la sua famiglia. Sarà presente il protagonista della incredibile storia, che oggi ha 91 anni, per raccontarci come riuscì a sottrarsi alla catura ed alla deportazione anche grazie all’aiuto di tanti cittadini di Roma.