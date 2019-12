Ecco le “Fiabe a Natale” della Blue in the Face

CIVITAVECCHIA – Quattro le location, otto le rappresentazioni, tantissimi gli attori in scena. Queste, solo alcune delle premesse alle “Fiabe a Natale”, aventi alla regia Simone Luciani e Patrizio De Paolis, con le quali la Compagnia teatrale Blue in the Face è stata a pieno titolo inserita nel Cartellone degli eventi per le Festività natalizie patrocinato dal Comune di Civitavecchia nonché sostenuto dal contributo economico della Regione Lazio. Qui di seguito il calendario degli appuntamenti (immancabili e tutti a partire dalle ore 16.30):

“La Bella Addormentata” e “L’Elfo Piripò alla ricerca della Strega” (in Piazza Saffi, rispettivamente il 21 ed il 22 dicembre); “Lo Schiaccianoci” e “L’Elfo Piripò e le avventure nel Mondo delle favole” (Piazza Calamatta, il 23 ed il 24 dicembre); “Il Canto d Natale” e “L’Elfo Piripò alla Scuola di Hogwarts” (Piazza Fatti, il 28 ed il 29

dicembre); “La Lampada di Aladino” e “L’Elfo Piripò e le notti d’Oriente” (Corso Centocelle, il 3 ed il 6 gennaio).

Ciò, senza dimenticare l’attesissima Casa di Babbo Natale allestita presso il Foyer della Cittadella della Musica, che accoglierà i bimbi e le loro famiglie dal 21 al 24 dicembre in orario 15.00 – 18.30 e dove accadranno tante altre cose belle. Il tutto, con la direzione artistica di Enrico Maria Falconi.