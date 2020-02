E’ di nuovo “Tutta un’altra storia” al Nuovo Gassman…

CIVITAVECCHIA – In arrivo ulteriori risate al Nuovo Sala Gassman. Dopo il grandissimo successo riscosso l’anno scorso, ritornano sul palcoscenico del Teatro cittadino I Carta Bianca con il Volume 2 di “È tutta un’altra storia” di Daniele Graziani, Lucio Dal Maso ed Alessio Moneta. Nuovi capitoli, nuovi personaggi ma soprattutto nuove gag per un viaggio nel tempo che continua e che è visto da angolazioni diverse dove i contorni finiranno per diventare sfumature e le certezze consegnateci dalla storia lasceranno spazio all’immaginazione con finali tutt’altro che scontati.

Ciò, trascinando il pubblico in un varietà ricco di colpi di scena dove la comicità, mai volgare e dal ritmo sempre incalzante, sarà l’ingrediente fondamentale per uno show tutto da ridere, brillante e dissacrante, dai ritmi serrati. Il tutto, condito sapientemente da un altro ingrediente importantissimo che caratterizza da sempre gli spettacoli dei suddetti, ossia la Musica.

“La storia dell’uomo, come l’abbiamo studiata fino ad oggi sui libri di scuola, potrebbe essere tutta una grande leggenda per quello che ne sappiamo; perché la verità, in fondo…è Tutta un’altra storia; e, in questo caso…è Tutta un’altra storia Vol.2”.

Due gli appuntamenti che vedranno sul palco Sara Santostasi, oltre agli stessi Graziani e Dal Maso: sabato 29 febbraio (alle ore 21.00) e domenica 1 marzo (alle ore 19.00).

Prenotazioni: presso il botteghino, fino a stasera alle ore 20.00; oppure telefonando,

anche negli altri giorni, ai numeri: 0766.672382 e 328.1224154.