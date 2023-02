Domenica in Piazza Risorgimento a Cerveteri la grande festa di Carnevale dei Rioni

CERVETERI – Una domenica di colori, di musica, di animazione e di festa a Cerveteri. Domenica 19 febbraio a partire dalle ore 15:00 tutti i Rioni di Cerveteri si uniscono per una grande festa di Carnevale in Piazza Risorgimento, nel cuore del Centro Storico. Un pomeriggio a misura di famiglia, per stare insieme e festeggiare il periodo più colorato dell’anno, il Carnevale.

“Mi complimento con tutti i Rioni della nostra città per aver organizzato questa grande giornata di festa – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – insieme al Delegato Manuele Parroccini e a tutti i rionali, sin dal mio insediamento abbiamo avviato un continuo e proficuo rapporto di collaborazione: l’obiettivo è mantenere sempre viva la tradizione della nostra città, rendendo protagonisti proprio loro, i Rioni, che da sempre rappresentano il cuore pulsante della cultura cittadina. Sarà un pomeriggio di divertimento, di intrattenimento, di maschere, di giochi. Un evento che, confidando nel bel tempo, porterà a Cerveteri tantissime famiglie. A tutti i Rioni il mio ringraziamento e a bambine e bambini e alle famiglie tutte, buon divertimento!”.

Soddisfatto anche Manuele Parroccini, Delegato ai Rapporti con Rioni e Pro Loco, che dichiara: “Prosegue il grande lavoro congiunto tra Rioni e Amministrazione comunale. Domenica 19, i Rioni tornano in piazza con una grande festa, proprio come in quella tradizione che purtroppo la pandemia ci ha un po fatto perdere in questi anni. Musica, truccabimbi, animazione e il grande ritorno di ‘Flufluns’, un simpaticissimo pupazzo che inonderà la piazza di coriandoli e stelle filanti. Come Delegato ma soprattutto come attivista rionale non posso che essere contento e soddisfatto di questa iniziativa, che conferma nuovamente quanto le attività dei Rioni siano preziose e fondamentali nella nostra società e nella cultura di Cerveteri”.

Sempre legato al Carnevale, i Rioni si sono resi protagonisti di un’altra grande iniziativa. Nei giorni scorsi infatti, una Delegazione guidata dal Sindaco, dal Delegato Parroccini e dai Presidenti dei Rioni avevano fatto visita alla Scuola Salvo D’Acquisto di Cerveteri, che domani mattina, giovedì grasso, sfileranno per le vie di Cerveteri con una grande parata di colori e maschere che come tema centrale ha proprio i Rioni.