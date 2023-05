Disponibile il VII volume della serie storica di Luciano Pranzetti

SANTA MARINELLA – ll professor Luciano Pranzetti comunica che è disponibile il vol. n. VII della serie storica: SANTA MARINELLA – STORIA FRA FORBICI E RASOI. Nel volume, sono riportati i fatti relativi agli anni 1965-1967 con ampio spazio alla politica che, lo si è notato già dal precedente volume, diventa l’argomento maggiormente centrale tanto da indurre “Donato” a conservare e ad esibire in bacheca, articoli di tal fatta, con taluni piuttosto forti nella critica. Il curatore – professor Pranzetti – inserisce, in questo numero, alcuni brani extra giornalistici, cioè i commenti della “bacheca” dove si nota la curiosità del pubblico per gli avvenimenti della cittadina. Figura, come ormai è consuetudine, la rubrica FUORI SACCO in cui sono riportati i ricordi di taluno relativi al periodo esaminato, fatti ed eventi non partecipati da “Donato” e, tuttavia, complementari alla sua bacheca. Nel volume in oggetto, viene riportato un “amarcord” del nostro amico Claudio Nardangeli. Per ulteriori informazioni e la disponibilità del testo, ci si può rivolgere alla cartolibreria Di Veroli di Cristiana De Angelis.