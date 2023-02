“D’IO in fondo mi credo” sabato e domenica al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Sabato 4 febbraio alle ore 21:00 e, in replica, domenica 5 alle 19:00 al Nuovo Sala Gassman andrà in scena lo spettacolo “D’IO in fondo mi credo” di Sandro Nardi e Emilio ed Elisa Celata, con lo stesso Emilio Celata e per la regia Sandro Nardi.

“La mente è un enigma incontrollabile. Come puoi pensare, se hai paura dei tuoi pensieri e il tuo unico pensiero sono i pensieri che disturbano il tuo pensiero? Non c’è molta differenza tra un pensiero e un’ossessione, la differenza è come ci si sente. Non esistono momenti tranquilli. Mai. Perfino a letto continui a pensare: ho chiuso la porta? Ho lavato le mani? Ho chiuso il gas? L’ansia non è una scelta. È la tua energia inespressa. È il tuo carattere mortificato per far contenti gli altri, per rispettare un codice culturale, per assecondare il mondo esterno. Per tutta la vita non una tua idea ma la loro idea. La salvezza può racchiudersi in una vita parallela dove l’assurdo è possibile e l’incredibile diventa strumento per naufragare con la mente in una burrasca di parole. Un tuffo nella profondità di molte domande…e tu…ti sei mai chiesto se ti ami?”

Info al 328 1224154. Orario botteghino: lunedì – mercoledì, ore 17:00 / 20:00.